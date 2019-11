Amazon Prime Video da luz verde a la serie de los creadores de Westworld – The Peripheral

Tras el éxito de Westworld debido a su bien construida historia, Amazon Prime Video ha decidido aprovechar el talento de Lisa Joy y Jonathan Nolan , creadores de la serie de HBO , para sumarlos a su plataforma de streaming dándoles luz verde a la serie The Peripheral, así lo informa THR .

Hace treinta y cinco años, William Gibson inventó el futuro. Con The Peripheral nos trae otra mirada, y su visión es tan clara, embriagadora y aterradora como siempre. Todos en Kilter estamos increíblemente orgullosos de apoyar la brillante visión de Vincenzo y Scott para llevar el trabajo de Gibson a la pantalla.

Scott B. Smith (A Simple Plan) fungirá como showrunner de The Peripheral, mientras que Vincenzo Natali (In the Tall Grass) será el director. Lisa Joy y Jonathan Nolan producirán a través de su productora Kilter Films. Este proyecto inicialmente fue desarrollado para Warner Bros. Television, pero fue mudado a Amazon Prime Video cuando fueron firmados en exclusividad para desarrollar proyectos para este servicio de streaming.

La fecha de estreno, ni número de episodios y ni elenco aún han sido determinados.