Amazon Prime Video estrenará para Latinoamérica la serie de Jordan Peele – The Twilight Zone

Amazon Prime Video estrenará exclusivamente para Latinoamérica el reboot de The Twilight Zone a cargo de Jordan Peele (Get Out) y Simon Kinberg (Legion).

Basada en la exitosa serie homónima, el reboot estará disponible en la plataforma de servicio streaming a partir del viernes 29 de noviembre.

Esta nueva producción llevará al público a otra dimensión, no solo de visión y de sonido, pero de la mente.

Peele, además de servir como productor ejecutivo, es el anfitrión y narrador de la serie.

El elenco incluye a Seth Rogen, Adam Scott, Taissa Farmiga, Ike Barinholtz, Rhea Seehorn, Luke Kirby, Zazie Beetz y Betty Gabriel, entre muchos otros.

La serie original, creada por Rod Serling, se estrenó el 2 de octubre de 1959 y se volvió un fenómeno global ya que usó una forma socialmente consciente de contar historias para explorar la condición humana y la cultura de su tiempo. El programa exploró las esperanzas, tristezas, orgullos y prejuicios de la humanidad de formas metafóricas que los dramas convencionales no usaban.