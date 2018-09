Después de muchos meses de espera, por fin Amazon ha decidido renovar este thriller para una segunda temporada.

Protagonizado por Stana Katic (Castle), Absentia se centra en Emily Byrne, una agente del FBI que desaparece persiguiendo a uno de los asesinos seriales más notorios de Boston, y es declarada muerta. Seis años más tarde, Byrne aparece en una cabaña en un bosque, al borde la muerte, y sin ningún recuerdo de lo que le ha sucedido en esos años.

Para esta segunda entrega que está siendo filmada actualmente en Sofia, Bulgaria, se han unido al elenco Matthew Le Nevez (The Widow) como un ex marine que prueba su lealtad con Emily y Natasha Little (The Night Manager) como una perfiladora del FBI que se une a las oficinas de Boston.

La segunda temporada debutará en algún punto de 2019.