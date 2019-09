Amazon Studios confirma locación en Nueva Zelanda – The Lord of the Rings

¿Dónde sería el mejor lugar para rodar la ambiciosa serie de Prime Video basada en la obra de J.R.R. Tolkien, emulando la majestuosidad de Tierra Media?

Quizás la pregunta adecuada sería: ¿y por qué hacerlo en otro lugar que no sea Nueva Zelanda? Amazon Studios anunció que la serie The Lord of the Rings será rodada en su totalidad en aquella región, habiendo iniciado de hecho preproducción, con planes para comenzar producción en Auckland en los próximos meses.

“Mientras buscábamos la locación en la cual pudiéramos dar vida a la belleza primordial de la Segunda Era de la Tierra Media, sabíamos que necesitábamos encontrar un lugar majestuoso con costas, bosques y montañas inmaculadas, que también es el hogar de sets, estudios, creadores y staff con experiencia y de clase mundial. Estamos felices de poder confirmar oficialmente a Nueva Zelanda como nuestro hogar para la serie basada en historias de The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien”, dijeron los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay.

“Estamos agradecidos con la gente y el gobierno de Nueva Zelanda, y especialmente Auckland, por apoyarnos durante esta fase de preproducción. La abundante hospitalidad Kiwi con la que nos han dado la bienvenida, nos ha hecho sentir como en casa, y estamos esperando profundizar esta relación en los años que vienen”.

¿Se imaginan lo emocionante que será para los habitantes de Nueva Zelanda, saber que esta saga seguirá produciéndose allá, tal como las seis películas previas? Recuerden que The Lord of the Rings para Prime Video explorará nuevas historias que preceden a The Fellowship of the Ring de J.R.R. Tolkien.