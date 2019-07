AMC anuncia su participación en San Diego Comic-Con 2019

AMC se suma a la fiesta en torno a las 50 ediciones de San Diego Comic-Con y anuncia cuáles son las series que presentará durante la edición de este año.

Por supuesto los zombies se harán presentes no sólo en los paneles del universo de The Walking Dead, también a través de diversas actividades oficiales que van desde recorridos donde se mostrará un poco del proceso creativo de las dos series hasta una toma de foto oficial con fanáticos caracterizados de zombies que servirá para la campaña de la temporada 10 de The Walking Dead.

A continuación el calendario completo: