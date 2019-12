AMC confirma una quinta temporada – Ride With Norman Reedus

Es un hecho: hay Norman Reedus en motocicleta para rato.

AMC confirmó hoy que habrá una quinta temporada de Ride with Norman Reedus y que constará de 6 episodios. Se estrenará a principios de 2020.

Un momento, ¿no nos falta la temporada 4 aquí? Ah claro, lo que sucede es que la temporada 4 se estrenó justo la noche de ayer 8 de diciembre en los Estados Unidos. No hay fecha para AMC en Latinoamérica, pero en vista del éxito también en nuestra región, lo más probable es que se estrene próximamente.

Recuerden que también Amazon Prime Video tiene en su catálogo las temporadas 1 a 3, las cuales les recomendamos mucho, pues el coestelar de The Walking Dead muestra a sus fans su afición por el motociclismo y lo increíble que e es ir con un compañero en la carretera, explorando cultura, costumbres, comidas y naturaleza de los Estados Unidos y otras partes del mundo.

De hecho, la actual temporada 4 incluye apariciones especial des de Michael Rooker (¡”los hermanos Dixon” se reúnen!) y Milo Ventimiglia (This is Us), además de viajes por Uruguay, Costa Rica y Japón… ¿será acaso que Reedus para promocionar el videojuego de su amigo y jefe Hideo Kojima?

Recuerden que las referencias al show de Reedus en Death Stranding son más que obvias: