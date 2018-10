AMC estrena la aclamada comedia de terror Stan Against Evil

El próximo martes 30 de octubre a las 21 horas MEX, AMC celebra el mes de Halloween con el estreno de Stan Against Evil, la comedia de terror de IFC.

Creada, escrita y producida por Dana Gould (Los Simpson), la primera temporada de 8 episodios presenta al inconforme Stan Miller (John C. McGinley de Scrubs), un ex-alguacil de un aburrido pueblo de New Hampshire que se ve forzado a jubilarse antes de tiempo y a pasarle el mando a Evie (Janet Varney), su joven y bella reemplazante. La trama se complica cuando ambos deben formar una alianza para defender su hogar y luchar juntos contra una plaga de demonios que acechan la ciudad, que casualmente fue construida sobre lo que fue una hoguera para brujas en el siglo XVII. Como si esto no fuera suficiente, Stan logra un pacto para traer a su esposa de regreso de la muerte.

Gould sirve como productora ejecutiva junto a McGinley y Tom Lassally (Silicon Valley).