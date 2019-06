AMC estrena la segunda temporada esta semana – The Son

La serie que tiene a Kevin Murphy como showrunner y a Kevin Dowling como director, se emitirá a modo de maratón los sábados del mes de junio a partir de las 13.

El drama western protagonizado por Pierce Brosnan y cuyo reparto incluye a la actriz mexicana Paola Nuñez, debutará con su nueva edición el sábado 8 de junio por la pantalla de AMC.

Basada en el Best Seller del New York Times escrito por Philipp Meyer, la segunda temporada de The Son concluye el viaje del icónico “primer hijo de Texas”. Eli McCullough (Pierce Brosnan) no se detendrá ante nada para asegurar su legado en el contexto de la naciente industria petrolera de 1917. Sus herramientas son el engaño, el fraude y el asesinato. Pero el mayor desafío que enfrentará será sofocar una guerra civil bajo su propio techo, provocada por su hijo idealista Pete (Henry Garrett). Eli sabe que el premio final de la dinastía estadounidense está casi a su alcance, y el tiempo se está acabando.

Mientras tanto, en 1851, el joven Eli (Jacob Lofland) ahora está casado y es un guerrero respetado entre los Comanches, pero la tragedia lo obliga a ocupar una posición de liderazgo en medio de un imperio que se está desmoronando. Esta segunda temporada salta en el tiempo hasta 1988 para mostrar un pasado más inmediato en la saga de McCullough. En esa fecha, a los 85 años, la nieta de Eli, Jeanne Anne McCullough (Lois Smith) descubre a un secreto familiar enterrado por largo tiempo.

Aquí está el adelanto de la nueva temporada: