AMC presenta el estreno de la segunda temporada – Stan Against Evil

El pasado mes de octubre, AMC presentó el estreno de Stan Against Evil , una comedia de terror protagonizada por John C. McGinley , a quien muchos recordarán por su trabajo en Scrubs. Tras haberse emitido los ocho episodios, los televidentes del canal podrán disfrutar de la segunda entrega a partir de hoy en punto de las 9 pm (MEX) / 11 pm (ARG).

La serie que sigue a Stan Miller (John C McGinley), el siempre inconforme ex alguacil de un aburrido pueblo de New Hampshire quien a regañadientes se une a su reemplazo más joven, Evie Barret, para luchar contra fuerzas sobrenaturales que invaden la tranquilidad de su hogar ha recibido buenas críticas por parte de la prensa internacional desde su estreno en 2016 a través de la señal de IFC, la cadena original que emite la serie en EE.UU.

Los ocho nuevos episodios que forman esta segunda temporada de Stan Against Evil se podrán ver a partir de mañana y todos los martes en el mismo horario en la señal de AMC Latinoamérica.