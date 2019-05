AMC presenta el final de la serie – Into the Badlands

El final del viaje de Sunny ha llegado y AMC presenta –el próximo lunes 20 de mayo– el último episodio de Into the Badlands.

El episodio titulado “Chapter XXXII: Seven Strike as One” veremos como Bajie (Nick Frost), encarcelado, advierte a Sunny (Daniel Wu) que no se puede confiar en Pilgrim (Babou Ceesay). Pero con la vida de su hijo en peligro, Sunny lucha con su decisión de ayudar a Pilgrim a desbloquear la Cámara Meridiana. Secuestrada por el Maestro, la Viuda (Emily Beecham) se ve obligada a enfrentar su pasado.

Mientras tanto, M.K. (Aramis Knight), luego de haber recibido la revelación de que Sunny mató a su madre, está decidido a vengarse. Moon (Sherman Augustus) corre para salvar a Lydia (Orla Brady) de su inminente muerte, después de que ella arriesgó su vida por él en el campo de batalla.