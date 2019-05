Para hablar de las cosas que no me gustaron del capítulo de Supergirl, debo comenzar por las que sí me gustaron. Ya que cuando se hacen las cosas muy bien de un lado, uno debe preguntarse por qué las hacen tan mal en el otro. Dreamer es un personajes que en lo personal, sus poderes me asustan. Al tener a una superheroína que tiene la posibilidad de ver al futuro, hace que sea muy difícil no caer en algo repetitivo y aburrido. Ella puede saber qué va a pasar, entonces, es muy importante que no aprenda a usarlos del todo, sino que se quede en cómo está ahora, usándolos, pero que la interpretación sea la clave. Igual, este no era el motivo por el cual quise empezar por ella, porque salvo para pelear, no usó sus poderes para ver el futuro, sino que para salvar gente. Quería empezar por ella, porque siento que está en una versión de Kara Danvers en la primera temporada y eso es muy bueno.

Al finalizar el episodio, Ben encontró a la esposa muerta bajo las manos de un alien. Obviamente, esto habla mal de ella y además, pone a los aliens en un lugar muy difícil ya que ahora todos seguirán siendo etiquetados como terroristas. Pero es lo que generas con todo el odio que están repartiendo y ahora, lo único que me preocupa es lo que esto puede generarle al hijo de ellos. Por lo que vimos, él estaba dispuesto a ayudar aliens, ya que no le parecía lo que su padre hacía, él había visto el terror en las familias al verlos llegar y eso es algo que no se iba a poder borrar jamás. A eso, le sumamos que un amigo suyo también es alien y que éste se haya asustado de él, lo puso en un lugar incómodo en el que no quería estar. El tema es que ahora su madre murió y que fue por culpa de un alien, así que quizás lo tira otra vez para el camino del odio y eso no está bueno. Seguramente lo haga con Ben, pero todavía el niño se puede salvar.

Una de las cosas que se repitió mucho en este episodio fue “tener miedo apesta” y es una gran verdad. Desde el punto vista de las familias que no hicieron algo es tremendo, pero hay que pensar, que las otras familias, también están fundamentando sus actos en base a miedo y por eso, está bueno que los separemos. Una cosa es tener miedo y no reaccionar a esto, pero otra muy diferente, es usar el miedo como excusa para atacar a familias inocentes, porque ahí no hay sólo eso, sino que hay odio y falta de respeto por todas las razas. Ben cuando entró a atrapar a Nia, dijo que ellas estaban generando miedo y violencia, cuando él era el que entraba con un arma, o se mete en un hogar a sacar a un padre que no había hecho nada, o se mete en un bar en el que hay niños con armas a arrestarlos a todos. Y no digo que esté bien lo que le hicieron, pero lo que ellos hacen, está muy mal y se puede decir que se lo buscaron.

Ahora, voy a hablar un poco de lo que no me gustó y eso va a llegar a Ben. Entonces, cuando él fue a atrapar a Nia, se encontró con un Jimmy Olsen con poderes y seguramente, va a tratar de conseguirlos para poder vengarse. Igual, eso será algo que tendremos que comentar la semana que viene, porque sólo quedó en eso. Lo que no me gusta, es que le estén dando poderes a Jimmy. Desde el primer día que lo conocimos vimos a un hombre que odia sentirse débil, que cada vez que puede solucionar algo a los golpes, lo hace y ahora, le dieron poderes. Nunca entenderé el por qué, ya que James había encontrado otra vez en el periodismo, el arma que necesitaba para salir adelante. Esto parece no ser necesario, pero por algún motivo, siguen haciendo que Jimmy recurra a la violencia o al no sentirse débil. Sorpresivamente, el hecho que lo marcó en su vida, tiene que ver con que no se pudo defender y ahora, después de haber pasado por todo esto, Jimmy tiene otra vez fuerza.

Otro tema que se sigue llevando muy mal es que durante todo el capítulo tuvimos otra vez peleas entre Kara y Lena, ya que Supergirl estuvo para ayudarla y ella no. No voy a entender jamás por qué no se lo puede decir de una vez, aunque también sé que en cualquier momento, ella lo descubrirá y la amistad se romperá para siempre. Pero no sólo eso, Kara le hizo creer a Lena que todo era culpa de ella y aunque esto hizo que Lena confiese la verdad sobre su hermano, no sirvió para que Kara sea honesta con ella. En estos momentos, siento que Kara Danvers está siendo una muy mala amiga, porque si total va a estar con ella, siento Supergirl o siendo Kara, por qué no puede confesar todo, es algo que jamás entenderé. Así que me gustaría que Lena descubra la verdad, porque se merece mucho más de lo que le están dando y cuando llegue a la luz, no sé quiénes le van a pagar las horas de psicólogo que necesitará.