Amor, odio y polémica: las madres más importantes de Westeros – Game of Thrones

Si bien sabemos que Game of Thrones es una serie donde los lazos familiares son muy importantes, las madres juegan los papeles más destacados. Hay desde excelentes madres hasta las peores. Muchas pasaron pero realmente 3 son las que hicieron estragos en nuestros corazones, y sobre ellas hablaremos.

Primero, hay que hacer mención a una madre que sacrificó su vida por sus hijos, una que fue ejemplo desde el primer episodio y terminó en uno de los episodios más tristes de toda la serie: Catelyn Stark . Todos vimos los actos que hizo por el bien de sus hijas aunque eso la llevara a la muerte. No podemos dejar de pensar que Catelyn Stark fue una excelente madre el tiempo que vivió y qué mejor forma de proteger a sus hijas después de su muerte que dejándolas bajo la protección de la ya aclamada “Knight” Brienne de Tarth .

Ahora a la otra punta del ovillo: la disputa entre las dos peores madres de Westeros es también la pelea por el poder del Trono: Cersei vs Daenerys. Ok, tal vez Daenerys no tenga hijos humanos pero esos dragones sí que son sus descendientes legítimos.

Veamos los puntos de cada una de las competidoras. A Cersei no le queda ningún retoño (no estamos contando el supuesto embarazo ya que no sabemos si solo lo está usando para manipular gente como es su costumbre) y a Daenerys le queda uno. Si revisamos a fondo, Cersei y Daenerys tienen la culpa de que sus hijos hayan muerto o al menos la mayoría de ellos. A Cersei, Joffrey se le salió de las manos y al final su descuido llevó al tan famoso envenenamiento del Rey. El desenlace de Tommen ya todos los conocemos y sabemos que la única culpable fue Cersei al quemar a su esposa y a todos a su alrededor.