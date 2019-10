Amy Adams y Laura Dern producirán una nueva serie para HBO

Amy Adams y Laura Dern vuelven a HBO, aunque no precisamente cómo nos gustaría verlas en nuevas temporadas de Sharp Objects y Big Little Lies, respectivamente. Ellas regresan como productoras ejecutivas detrás de la adaptación de The Most Fun We Ever Had, novela escrita por Claire Lombardo, que será llevada a la mencionada señal premium.

La historia es un drama que se extiende por medio siglo donde conoceremos a una familia formada por 4 hermanas, quienes luchan cada día por existir bajo la sombra del perfecto matrimonio que llevan sus padres. Todo esto se complicará con el regreso del hijo de una de ellas que fue entregado en adopción 15 años antes.