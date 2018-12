No, aún no superamos la cancelación de Daredevil, y para echarle más sal a la herida, recientemente la actriz Amy Rutberg dijo que la culpa es completamente de Netflix y no de Marvel.

“Mis contactos en Marvel estaban muy sorprendidos… Los rumores de que fue una decisión de Marvel son erróneos, creo que fue simplemente una decisión de Netflix”, comentó Rutberg a Inverse.

Recordemos que la cancelación se dio cuando ya había toda una temporada nueva planeada e incluso se hablaba de un inicio de rodaje para febrero de 2019.

“Es un poco inusual estar tan adelantado en la planificación y cancelar la serie, eso me hace pensar que Netflix ya estaba trabajando sobre si cancelarla o no”, expresó Ruthberg.

Tristemente los fans no deben esperar el pronto regreso de Matt Murdock, pues anteriormente se develó que bajo contrato con el streaming, Marvel no puede hacer uso de los personajes de The Defenders hasta dos años después de la cancelación.