En la charla con Jane , Laurie demuestra haberse dado cuenta de todo: Crawford era un supremacista blanco y trabajaba en conjunto con Joe Keene , para alcanzar así la presidencia. Jane la sorprende al confesar que ella fue parte del plan desde el primer momento y que la presidencia ya parecía poca cosa para Keene , mientras que utiliza una puerta trampa para capturar a Laurie y llama para preguntar si debe matarla o qué. Laurie termina en manos de Joe Keene , quien le confiesa que sus intenciones no son ser un hombre blanco poderoso, ni el presidente, sino convertirse en un hombre azul, como Dr. Manhattan .

Mientras tanto, Laurie Blake está escuchando grabaciones que quedaron de Angela cuando estaba en pleno viaje de Nostalgia , todo muy confuso y extraño, pero con eso bajo el brazo se dirige a ver a Jane Crawford , la esposa de Judd , para informarle que ya sabe que Will Reeves , más conocido como Hooded Justice , es el asesino de su marido. Antes de entrar, Petey le informa que fue a visitar a Looking Glass para ver cómo seguía tras haber delatado a su compañera Angela , pero lo que encontró allí fue perturbador: cinco miembros de la 7 ma Kaballería asesinados. Nosotros respiramos: Wade está vivo.

Por supuesto, Angela continúa al cuidado de Lady Trieu , ya que su estado de salud sigue siendo delicado. Trieu le explica que le están realizando “mnemodiálisis”, algo así como limpiar las neuronas de Angela de la plaga de recuerdos que significa toda la memoria de Will que ingirió a través de las pastillas de Nostalgia . Mientras tanto, también nos enteramos de que solo faltan 12 horas para que se active el Reloj del Milenio. En la puerta de las inmensas facilidades de Lady Trieu , Calvin intenta ingresar a ver a su esposa, mientras que Red Scare y Jenny The Pirate custodian la entrada y le dicen que deje de intentar, ya que todo es inútil.

De vuelta en lo de Trieu, Angela tiene una charla bastante misteriosa con Bian, la hija de Lady Trieu, en la que confirmamos que a la joven le están siendo administrados recuerdos.

Tras todo esto, Angela quiere escaparse para ver a Will, pero mientras investiga el lugar se encuentra con Lady Trieu, quien la invita a almorzar. Así, descubrimos, primero, que Cal sufrió en algún momento de amnesia total tras un accidente de auto y, luego, que en realidad Bian es la madre de Lady Trieu, clonada, y que los recuerdos que le están implantando son los propios. Lady Trieu dice que, para cuando consiga llevar a cabo su obra, quiere que sus padres estén allí para verla.

Finalmente, Angela descubre que no le están pasando los recuerdos de su cuerpo al de Will, sino al de un elefante. Perturbada, huye por los pasillos y termina encontrando una suerte de globo terráqueo que muestra todos los mensajes grabados en las cabinas para Dr. Manhattan, pero Lady Trieu aparece y le confiesa que él no está escuchando porque ni siquiera está en Marte, sino en la Tierra, haciéndose pasar por un ser humano común y silvestre. Y que las intenciones de la 7ma Kaballería son atraparlo para destruirlo y quedarse con su poder. Tras esta confesión, Angela sale corriendo.