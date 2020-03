Si yo tengo que matar a alguien, elijo que Alice muera. No porque no haya posibilidad de redención, sino que mí mayor problema es que Alice no podrá ser la villana de la temporada siempre, así que si la matan, pueden asegurarse que la actriz que hace de Beth pueda seguir en la serie, le crean una historia nueva y se sacan dos problemas de un solo tiro. Pero todo esto lo tendremos que ver la semana que viene, por ahora sólo podíamos introducir la pregunta y que cada uno en su casa se pregunte a quién quiere mantener en el show. Lo más fácil sería matar a Alice, ya que como dije antes, empiezan de nuevo la historia, lo único que deben hacer es buscar otro villano. Lo más difícil es mantener a Alice y hacer que su camino no caiga en todos los clichés posibles. Piénsenlo y hablamos la próxima.

Luego del final de la semana pasada quedamos todos bastante movidos con la noticia de que Beth estaba de regreso y Alice en prisión, así que en estos momentos lo único podemos hacer es ayudar a Kate a entender qué es lo que está pasando. La realidad es que esto es bastante simple y como ella era una de las encargadas de rearmar la Tierra, hizo que su hermana venga de regreso. Obviamente, esto no iba a ser algo simple de aceptar y conseguiríamos ser todos felices sin problemas. Kate reaccionó mal, Beth escapó y aunque al final festejamos el cumpleaños de las gemelas, ahora parece que las dos no pueden convivir en la misma Tierra, así que una deberá morir.

Si bien ver a Kate con su hermana, teniendo esta segunda oportunidad, es muy lindo. Lo que tenemos que comentar de esta serie no son esas cosas. Sí, obvio, nos encanta que tenga esta posibilidad, pero lo que le molesta a Kate y no lo puede disimular es que en su realidad, ella se animó a salvarla y acá no. Toda su vida se repitió en su cabeza que ella no tenía la culpa, que no pudo hacer nada para salvarla y que hizo lo imposible para encontrarla después. Todos vimos con lo que estuvo sucediendo en la serie que todo eso era cierto y que si bien Alice le exige más, ella lo hizo. El tema es que siempre pensó que no había manera de sacarla del auto y ahora que sabe que sí se podía, se siente más responsable que nunca.

No sólo la define a ella como personaje todo lo que le pasó en su pasado, sino que a pesar de eso, ella se pudo levantar y ser la representación del coraje para el multiverso. En estos momentos lo único que piensa ella es que todo podría haber sido diferente si ella no se rendía, si era realmente valiente y salvaba a su hermana. Quizás esto le influya en la decisión, quizás el sentirse responsable de lo que pasó haga que deje morir a Beth y que salve a Alice. Pero no lo sé, la vimos en este episodio y no hay nadie en el mundo que se merezca vivir más que Beth. Es buena, considerada, estudiosa y estoy seguro que sí a las dos le dan la oportunidad de elegir quien muere, Beth hasta se tomaría un minuto para pensarlo. ¿Alice? La mata con sus propias manos.