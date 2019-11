Análisis exhaustivo del tráiler al episodio 9 de la temporada 10 – The Walking Dead

El pasado 24 de Noviembre vimos el midseason finale de The Walking Dead titulado The World Before. Polémico o no, la verdad es que la serie dejó varias dudas a resolver a partir de Febrero de 2020. Y más preguntas nos generó AMC al mostrarnos un adelanto de lo que se vendrá.

En este artículo analizaremos el tráiler al dedillo. Obviamente que no mencionaremos obviedades como que Carol y los sobrevivientes que cayeron en la cueva se percatan de la horda a la que se enfrentarán porque eso ya se vio en el 10×09.