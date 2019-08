Analizamos A FONDO el nuevo e inesperado tráiler de la tercera temporada – 13 Reasons Why

Debemos confesar que ya nos habíamos olvidado un poco de 13 Reasons Why. La última noticia en relación a la serie fue la controversial edición del final de la primera temporada, o sea, cuando quitaron la escena del suicidio de Hannah. Sabíamos que iba a haber una tercera temporada pero no entendíamos bien de qué iba a ir, qué iba a abordar. Ok, recordábamos el final de esa temporada (la policía llegando a la escuela y Clay con el arma en la mano luego de convencer a Taylor que no atacara a todos), pero esto… ¡de la nada! Es que ayer se lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada y nos quedamos impactados al saber que la trama daría un giro tremendo.

Por eso, aquí vamos a analizar el adelanto a fondo para ponernos .