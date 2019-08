Analizamos por completo la complejidad representada en el magnífico final de temporada – Orange is the New Black

Orange Is The New Black llegó a su final y no bajó el nivel, al contrario: siguió metiéndose de lleno en problemáticas MUY complejas con un ojo crítico siguió bien abierto enfocado tanto en las injusticia del sistema judicial y penitenciario como en el sistema migratorio y también en el dilema femenino y/o diversas minorías. Como siempre: se mostraron realidades varias, generales. Es por eso que si bien ya hablamos de la temporada (pueden leer la review aquí) es mucho lo que se puede comentar del final. En este artículo, analizamos por completo la complejidad representada en el magnífico cierre de la serie. PD: ¡spoilers delante!

1 . Migraciones

Esta temporada fue mucho más cruda con respecto al rol que el sistema estadounidense está llevando a cabo ante la figura de los inmigrantes. Pero no solamente se relata lo injusto del sistema, sino también los riesgos que se corren al intentar entrar al país del norte y los motivos por los cuales desean ser parte de él. Los personajes de Karla Córdova, Shani Abboud y Santos Chaj fueron los espejos.

Karla fue separada de sus hijos y finalmente deportada; lo desconsolador fue volver a verla intentar el cruce de la cordillera pero no poder lograrlo ya que la desesperación fue tal que aquellos que se vuelven una carga son dejados en el camino. Respecto a Shani, el hecho de irse de los países de origen no solo tiene que ver con lograr una vida mejor sino que a veces es poder salvarse; por su cultura, sufrió mutilación genital femenina como parte de un ritual y no solo eso, ya que al descubrirla como lesbiana se puso en riesgo su vida… Ser deportada era una condena de muerte. Por último, con Chaj no solo hay una barrera idiomática, también física: nos enteramos que fue violada como forma de pago para cruzar la frontera… Nos heló la sangre.

Por último debemos mencionar lo más tremendo sobre este punto: ver que también los niños son llevados delante de un juez o una jueza para ser deportados. La escena es tremenda y todos nos sentimos como Natalie…

2 . Sororidad

A pesar de muchas veces tener sus conflictos, las mujeres en prisión han logrado unirse. La serie siempre nos demostró que las mujeres pueden construir sus propias redes de contención y así apoyarse unas con otras. Esta temporada lo vemos muchos más, como cuando Maritza utiliza su beneficio de haber conseguido abogado para ayudar al resto de las detenidas o como cuando Flaca y Gloria arriesgan todo para poder ayudar a las distintas detenidas de ICE a encontrar a sus familias. La frutilla del postre: ver a Natalie aprovechar sus privilegios para que Chaj pueda obtener la pastilla y terminar con su embarazo producto de una violación fue HERMOSO.

3 . Locura

Si bien hemos tenido a personajes con distintos problemas psicológicos y psiquiátricos, o como Ward los llama “neuro diversos”, en esta temporada nos metimos más de lleno. Lo de cerrar el pabellón psiquiátrico es minúsculo frente a sentir cómo la mente puede llegar a colapsar.

Por un lado tenemos a Red. A partir de la crisis que vivió dentro de aislamiento se despertó su demencia senil y fue tremendo ver como poco a poco comenzó a desvariar. Nicky fue su pilar, aunque el desgaste termina ganando la partida. Por otro lado, Lorna también jugará un rol en esto ya que su poder de negación fue tan fuerte que terminó enloqueciendo aún más como una forma de poder sobrellevar su pérdida. Por último, vimos la depresión de la mano de Taystee; en un primer momento creyó que la única forma de libertad era acabar con su vida. Muy triste todo.

4 . Maternidad

El rol de la maternidad también fue puesto sobre el tapete haciendo hincapié en distintos tipos de maternidades y también la toma de conciencia de lo que conlleva traer un hijo al mundo. Vamos a los ejemplos: Aleida intentó hasta último momento que sus hijas no repitan su vida; Cindy prefirió correrse de su rol con tal que su hija avance, aunque finalmente entiende que lo mejor que puede hacer es ser honesta; Natalie decidió no llevar adelante un embarazo natural y optó por adoptar a un niño o a una niña para poder darle una nueva vida; Neri, la cuñada de Piper, es la representación de una maternidad más real con madres que necesitan sus espacios y que no dejan de ser mujeres a pesar de haber parido hace poco tiempo. Todos casos ejemplares.

5 . Privilegios masculinos

La figura de Caputo fue el reflejo de los privilegios de los hombres, los mismos que las mujeres no. Si bien en un primer momento no lo entiende, a través de la publicación de Facebook vimos que comienza a percatarse cómo generó un ambiente hostil haciendo que una empleada, compañera y mujer se sienta incómoda. Sí: puro y duro abuso de su poder. Sobre lo mismo también tuvimos a Hellman, uno de los guardias más desagradables, el que abusó de las reclusas obligándolas a traficar, a tragarse las drogas para ocultarlas y a cumplirle distintos “favores” sexuales.

También vimos de la mano de McCullough que a las mujeres les cuesta ganarse su lugar en un mundo de hombres, tanto en el ejército como en prisión. Por último, Ward también debió entender que, tal como hizo Natalie, debió volverse más dura y severa para ser tomada en serio ya que al ser mujer (y joven) muchos de sus compañeros no la respetan. Situaciones horribles todas, sí.

6 . Fundación

La idea de Taystee de los micro créditos llevando el nombre de Poussey Washington no es algo que quedó solamente en la ficción: los creadores de la serie han creado el Fondo Poussey Washington. Esta fundación no es solo para honrar a un personaje clave y de los más amados del show, sino que hay una intención real detrás, que se ayude para poder reformar la justicia penal, los derechos de los inmigrantes y el apoyo a las mujeres.

7 . Más que una historia de amor

Ok, uno de los ejes principales del show era la relación entre Piper y Alex, pero si algo dejó en claro Orange is The New Black a lo largo de su recorrido es que fue mucho más que una historia de amor, y esta temporada no fue la excepción. Historias de superación, de redención, visibilizar injusticias y minorías, bases que la serie siempre se cargó al hombro. Consideramos que este es el motivo principal de su éxito.