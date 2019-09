AnalizandoClásicos: The Third Man y la perfección noir

El término noir viene del fránces y significa negro. Se acuñó durante los años 40 y 50 para referirse a películas en blanco y negro que tenían una iluminación peculiar que enfatizaba un estilo lleno de contrastes de luz y sombra y tenía sus raíces en el expresionismo alemán. Además, los temas de la películas noir son en particular dramas, historias de crimen y dramas pasionales. Uno de los films que se considera como un claro ejemplo de la cinematografía noir es The Third Man, estrenada en 1949, y que este mes cumple 70 años de su estreno.

Esta película es considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos; incluso hace unos años el British Film Institute realizó una encuesta entre todos sus miembros, productores, directores, críticos y actores, para que eligieran las mejores películas británicas y The Third Man quedó en primer lugar arriba de clásicos como Lawrence de Arabia, The 39 Steps, Trainspotting entre otros. Incluso Scorsese decía de esta película en ese momento: “El poder de la imagen, la sorpresa, lo entretenido, la hechura de la película… es una revelación. Estilo expresivo, virtuosismo… Me obsesioné con ella.”

En 1949, 4 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, British Lion y London film Productions comisionaron a Graham Greene para que escribiera una película que estuviera ubicada en Viena. Él viajó hacia allá para encontrarse con una ciudad dividida por 4 naciones (Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética) y parcialmente destruida por los bombarderos que contrastaba con algunas zonas en las que parecía que no había ocurrido nada y la vida continuaba. Greene se enamoró de Viena. De igual manera los productores llamaron a Carol Reed, a quien consideraban un director excelente; además, la primera colaboración entre Reed y Greene había sido bien recibida por el público.

La historia se centra en el personaje de Holly Martins (Joseph Cotten) un escritor americano de novelas baratas de misterio y de vaqueros que llega a Viena en busca de su amigo de la infancia, Harry Lime; sin embargo, se encuentra con que su amigo ha muerto. Al conocer la circunstancias de su muerte, Martins decide investigar los extraños sucesos y en su cruzada conoce al jefe de la policía y a la novia de Lime, Anna Schmidt (Alida Valli). Al reunir los testimonios de todos los que presenciaron o escucharon el accidente, Martins llega a la conclusión de que un tercer hombre estaba en la escena (Orson Wells) y decide buscarlo entre los oscuros rincones de Viena.

Con esta historia, Reed y Greene logran una obra perfecta: la icónica música que acompaña la película, interpretada solo por la cítara de Anton Karas, la perfecta fotografía de Robert Krasker, la excelente interpretación de todos los actores, en especial la de Orson Wells como el perfecto antagonista, y el guión lleno de sorpresas hacen de esta película una experiencia inolvidable.

La excelente realización de Reed llena al espectador de paranoia, claustrofobia y misterio sin perder el factor divertido de la trama. The Third Man además nos presenta una excelente instantánea de la Viena de la postguerra. Al ver esta película por primera vez nos deja una sensación de déjà vu que no desaparece a lo largo de la película y la razón de esto es simple: The Third Man ha influido en tantas generaciones de directores que de un modo u otro han tomado parte de este film como la iconografía, la historia, o su realización para incorporarlo a sus obras. Y por esa razón es indispensable para cualquier cinéfilo que se digne de serlo verla al menos una vez.

The Third Man es una película completamente noir, tiene que verse con las luces apagadas para disfrutar el juego de sombras con el que fue fotografiada. Además hay que apreciar la gama de encuadres que usa el director para transmitirnos la confusión y ansiedad del protagonista. Otro elemento que no debemos de perder de vista es que el guión va avanzado de manera pausada pero agregando elementos que se van acumulando hasta que explotan de manera sublime en una sola escena. Y el acto final es una clase maestra de ese juego del gato y ratón que tanto se usa en la cinematografía contemporánea.

A diferencia de todos filmes que los críticos siempre recomiendan y que a veces resultan incomprensibles o demasiado snobs, esta película sobresale por ser divertida, enigmática y totalmente memorable.