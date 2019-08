Euphoria , que es una remake de una serie israelí, fue creada, escrita, dirigida y producida por Sam Levinson , quien confesó que el show tiene mucho de su propia experiencia adolescente. Perturbadora, la serie de HBO no nos dio respiro ni siquiera en los minutos finales, dejándonos con muchas dudas de cara a lo que viene, pero seguros de que será un éxito como lo que vimos hasta ahora.

La primera temporada de Euphoria contó con 8 episodios que siguieron a Rue Bennett, interpretada por una Zendaya que termina de consagrarse gracias a este rol como una actriz versátil e increíble, una joven que pasó su verano en rehabilitación tras sufrir una sobredosis. Con el retorno a la vida estudiantil, Rue vuelve a caer en los viejos hábitos hasta que conoce a Jules, una joven trans que llenará de luz sus días y de quien se enamorará perdidamente.

Así como destacamos a Zendaya por su labor al traer a la vida a Rue, no hay que dejar atrás a Hunter Schafer, la increíble actriz que interpreta a Jules. La joven, que tenía casi nula experiencia actoral, irradia una energía que sale de la pantalla y nos enamora a todos, aunque, por supuesto, porque Euphoria intenta demostrar que la adolescencia no es un juego de niños, carga con sus dosis de oscuridad.

Este dúo femenino no estaría completo si no hubiera un villano: Nate Jacobs será el nombre del personaje que todos odiaremos desde lo más profundo de nuestras almas y el encargado de vestir su piel será Jacob Elordi. El actor de The Kissing Booth deja sin aliento a cualquiera con este chico tóxico, que luchará contra sus propios demonios arrastrando a todos a su alrededor al mismísimo infierno. En el episodio de final de temporada, Elordi nos mostrará a un Nate en plena crisis, capaz de destruir todo a su paso, violento, visceral, pero también algo desamparado. El trabajo del joven fue tan extremo que en la que, probablemente, fue la mejor escena del episodio, Jacob sufrió una conmoción cerebral que lo tuvo vomitando durante horas. Sí, el gran enfrentamiento físico entre Nate y su padre le cobró a Elordi algunas cuotas de su propia salud.