En el baile Jules no para de tontear con Anna , como también le deja en claro a Rue que le encantaría que la bese con tantas ganas que ni siquiera le pregunte si puede hacerlo. Aunque en medio de este baile debemos destacar el hecho que Rue fue a amenazar a Nate dejándole en claro que no moleste más o va a denunciar a su padre.

Volviendo a Rules, es Rue quien tiene la genial idea de que huyan de su hogar esa misma noche y Jules no lo duda. Aunque al llegar al tren todo cambia, Rue no puede irse. Sí, sabíamos que ellas no iban a terminar bien.

Lo peor de todo es ver a Rue recaer, y ver cómo gran parte de su adicción está ligada a la pérdida de su padre. Incluso pudimos ver que su look viene por él. El final de la temporada nos dejó estupefactos con un gran número musical protagonizado por Rue, donde Zendaya (la actriz que la interpreta) realiza junto a Labrinth una magnífica canción, All for Us.

Sin dudas Euphoria será una de las joyitas de este 2019 no sólo por lo visual sino por la historia y su guión. Una gran producción como HBO nos acostumbra a tener.