Andrew Koji protagonizará el nuevo spin-off de GI Joe

El protagonista de Warrior ha sido elegido como Storm Shadow para la película de Snake Eyes.

La tercera cinta de acción en vivo de GI Joe se centrará en los orígenes del personaje favorito de los fanáticos conocido por su rostro enmascarado, su uniforme negro y su entrenamiento ninja. Robert Schwentke, el director de Red y RIPD, dirigirá para Paramount y Allspark Pictures, en asociación con Skydance. La película se estrenaría el 16 de octubre de 2020.

Andrew Koji es conocido por sus papeles en televisión en The Wrong Mans, Call the Midwife y The Innocents, entre otros. Además, el actor es el protagonista de la serie de acción de HBO/Cinemax, Warrior.