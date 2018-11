Andrew Lincoln revela cuándo veremos su regreso a la franquicia – The Walking Dead

A sólo unos días de haberse emitido el último episodio de Andrew Lincoln en la serie de The Walking Dead, el actor ha revelado cuándo será su regreso como Rick Grimes en la serie de películas que se preparan dentro de la misma franquicia.

De acuerdo a una entrevista para The New York Times, Lincoln asegura que la producción de la primera cinta comenzará en algún punto de 2019, aunque aclara que esta aún no tiene un guión. Es por ello que se espera que la misma se pueda ver en 2020 a través de la pantalla de AMC.