Andy Bean será el protagonista de la serie – Swamp Thing

Después de haberse anunciado a diferentes miembros que conformarán el elenco de Swamp Thing, la nueva serie de DC Universe. La producción de la misma ha encontrado al protagonista de la serie y se trata de Andy Bean (Here and Now, Power) quien dará vida a Alec Holland.

El personaje basado en las publicaciones de DC Comics es descrito como un apasionado biólogo que investiga los secretos místicos y terroríficos del pantano de Marais, Luisiana, pueblo donde vive. Al caer en él, emerge del mismo con un físico monstruoso y poderes con capacidad de controlar la vida vegetal, mismos que usará para defender su pueblo de las fuerzas oscuras que surgen en él.