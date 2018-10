Angela Kang reveló quien asumirá el liderazgo luego de la partida de Rick – The Walking Dead

El próximo domingo 7 de octubre llega a la pantalla de AMC la novena temporada de The Walking Dead y los fanáticos no podrían estar más intrigados por conocer como será la despedida de Rick Grimes (Andrew Lincoln), el líder indiscutido de los sobrevivientes del drama zombie.

Unos de los interrogantes surgidos al conocerse la noticia de la ida de Lincoln fue quién asumiría el rol que el sheriff ha estado llevando a cuestas desde la primera temporada del show. Mientras que todos los ojos apuntaban a Daryl, el actor Norman Reedus se mostró en desacuerdo y afirmó que nadie podría reemplazar aquel lugar.

Sin embargo, para la nueva showrunner, Angela Kang, el liderazgo de la comunidad recaerá en manos de varios personajes.

“Es una dinámica grupal”, dijo Kang a Variety. “Norman tiene la actitud de Daryl, como: ‘No quiero que me llamen el número uno’”. A su manera, él también dirige. Creo que Danai [Gurira] también es un líder maravillosa. Ella tiene su propio estilo de como hacer las cosas para asegurarse de que sean justas para las personas. Melissa [McBride] es una presencia maravillosa que ancla las cosas cuando está allí…En este punto, no creo que ninguna persona tenga que decir: ‘OK, yo soy el líder, muchachos’. Todo el mundo simplemente sabe cuando estás en una escena y eres la persona más importante, que has establecido este ejemplo de profesionalidad y respeto que ha sido la vibra del espectáculo desde el principio y que fue dado por Andy. Creo que eso es una gran parte de su legado para el show”.

Podemos quedarnos tranquilos de que la nueva gran alianza de comunidades no quedará acéfala con estos combativos y queridos personajes al frente.