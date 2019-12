Anna Paquin dice solamente 7 líneas, y es justo y necesario

Con The Irishman, Martin Scorsese recibió muchos elogios pero también muchas críticas, especialmente sobre el personaje de Anna Paquin, la ya adulta Peggy Sheeran. Y no porque su actuación no fuera buena, sino porque tenía poco o ningún diálogo y que su actuación se basaba en expresiones faciales. Muchos espectadores han expresado su decepción (y, en algunos casos, enojo) por el talento “subutilizado” de Paquin en The Irishman, mientras que muchos otros han alabado su capacidad para ofrecer una actuación “inquietante” sin decir mucho.