Ansel Elgort será el protagonista de la nueva serie de WarnerMedia – Tokyo Vice

¿Algún fan de Baby Driver? ¡Les tenemos buenas noticias!

El actor Ansel Elgort ha sido fichado para protagonizar Tokyo Vice, la nueva serie del streaming Warner Media que se basa en el libro Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan de Jake Adelstein.

El libro relata la vida de Adelstein como el primer reportero no japonés de Yomiuri Shinbun, uno de los periódicos más grandes de Japón, y sus interacciones con el submundo criminal.

La serie adaptará este relato de no ficción, en donde Elgort interpretará a Jake, un reportero que se incrusta en el escuadrón de la policía de Tokio para revelar la corrupción.

Tokyo Vice constará de 10 episodios, J.T. Rogers (Oslo) escribirá el guion y Destin Daniel Cretton (Short Term 12) dirigirá.

Esta es la segunda serie que WarnerMedia ordena después de Love Life, una comedia antológica que será protagonizada y producida por la actriz Anna Kendrick.