Ante el estreno de su nueva película, recordemos las 7 batallas más épicas del Rey de los Monstruos

Godzilla está de regreso. La Tierra se sacude y las aguas se desbordan por su llegada. Pero esta vez no ha venido solo: le acompañan al menos 3 de las bestias clásicas que han formado parte de su universo desde hace décadas, en ocasiones como enemigos, pero también a veces como inesperados aliados. Estamos hablando de Rodan, el ave de fuego, Mothra, la colosal mariposa monarca, y King Ghidorah, el terror de tres cabezas. Estos son algunos de los más representativos kaijus de la mitología creada por los Estudios Toho, pero no son los únicos que se han visto frente a frente con el poderoso lagarto…

Por lo anterior, y a manera de preámbulo para estar a tono ante el estreno de Godzilla: King of the Monsters, te presentamos, sin ningún orden en particular, 7 filmes en los que el Gran G ha librado sus más épicas batallas.