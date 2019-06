Anthony Mackie protagonizará la nueva película futurista de Netflix

Post Avengers: Endgame, el actor que interpreta a Sam Wilson estará involucrado en el film de ciencia ficción, Outside the Wire.

Outside the Wire se establece en el futuro y sigue a un piloto drone que es enviado a una zona militarizada, donde se encuentra trabajando para un oficial encargado de localizar un dispositivo del día del juicio final antes de que lo hagan los insurgentes.

Mikael Håfström (Escape Plan) dirigirá la película a cargo de las productoras 42 y Automatik. Brian Kavanaugh-Jones produce para Automatik, mientras que Ben Pugh y Erica Steinberg producen para 42. Jason Spire también será productor en nombre de Inspire Entertainment e incluso Mackie desempeñará ese rol.

Rob Yescombe y Rowan Athale escribieron el guión, y la fotografía principal está programada para comenzar en las próximas semanas. Josh Horsfield y Fred Berger son productores ejecutivos para Automatik, mientras que Rory Aiken es el productor ejecutivo de 42.

Mackie ha tenido un año ocupado más allá de sus deberes de como Avenger. Participó en Black Mirror, Altered Carbon, Against All Enemies, The Woman in the Window y The Banker. Además, también protagonizará la nueva serie de Disney+ junto a Winter Soldier.