Anthony Mackie y Sebastian Stan comienzan las grabaciones de la serie – The Falcon and The Winter Soldier

Ayer lunes 4 de noviembre, oficialmente comenzaron las grabaciones de The Falcon and The Winter Soldier, la primera serie de Marvel que llegará a la plataforma Disney+.

El primero en compartir las noticias fue el actor Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon), quien en su cuenta de Twitter, subió una imagen donde podemos ver las sillas de rodaje con los nombres de los dos personajes protagonistas.

Después, Mackie y Sebastian Stan (Bucky/Winter Solider) tomaron la cuenta de Instagram de Marvel para anunciar las buenas noticias a los fans.

La serie se centrará en cómo Sam Wilson tomará el manto de Capitán América, mientras que Bucky se convertirá en White Wolf.

Derek Kolstad (John Wick) se encargará del guion.

