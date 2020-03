Antonio Banderas y otras dos estrellas se suman a la adaptación cinematográfica

Banderas, Sophia Ali y Tati Gabrielle se sumarán a Tom Holland, quien lidera el reparto de la película producida por Sony.

Según Variety, Ali, Banderas y Gabrielle se incorporarán al elenco del film dirigido por Reuben Fletcher. Aún no se sabe a qué personajes interpretarán en la película, pero Chloe Frazer, Sam Drake y Nadine Ross son tres puestos que bien podrían ocupar.

Banderas viene de hacer un gran trabajo en Pain and Glory y sus más recientes créditos también incluyen The Laundromat y Knight of Cups. Esta no será la primera vez que el actor trabajará para Sony Pictures, ya que protagonizó Once Upon a Time in Mexico, The Mask of Zorro, The Legend of Zorro y Crazy in Alabama, entre otros títulos.

Por otro lado, los créditos cinematográficos de Ali incluyen Truth or Dare y Everyone Want Some. Además, también aparecerá en The Wilds de Amazon Studios. Mientras que Gabrielle está actualmente en Chilling Adventures of Sabrina y recientemente protagonizó The 100.