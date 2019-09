Anuncian LEGO Star Wars Battles para dispositivos móviles

¿Listos para más aventuras espaciales al estilo LEGO Star Wars?

Esta vez se trata de un videojuego para dispositivos móviles. TT Games y Warner Bros. Interactive Entertainment anunciaron LEGO Star Wars Battles, el cual combinará los icónicos personajes de La Guerra de las Galaxias, pero más importante aún, toda la escuadra de versiones LEGO que Lucasfilm y la marca de bloques han brindado en películas, series y videojuegos los últimos 15 años.

El logo de este nuevo juego pueden apreciarlo al inicio de esta nota.

LEGO Star Wars Battles ofrecerá batallas multijugador (1 vs. 1 en tiempo real), usando personajes y vehículos de todas las eras de la franquicia galáctica (las 9 películas, además de The Clone Wars y Rogue One), empleando controles táctiles intuitivos y diseñando estrategias de ataque y defensa de una forma fácil, divertida y apta para todas las edades y habilidades.

“Estamos muy orgullosos de extender el legado de videojuegos de LEGO Star Wars con LEGO Star Wars Battles, una nueva experiencia construida desde cero para dispositivos móviles,” dijo Jason Avent, jefe de estudio en TT Games Brighton. “Esperamos que los jugadores disfruten la combinación única de LEGO Star Wars con estrategias profundas en construcción de bloques y captura innovadora de territorio al armar torres de LEGO.”

LEGO Star Wars Battles se estrenará GRATIS (con compras dentro del juego) en App Store y Goggle Play, en el año 2020.