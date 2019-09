La temporada 2 del anime Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (DanMachi) ha sido un éxito rotundo, y por eso Warner Bros. Japan tiene una gran noticia para todos sus fans alrededor del mundo:

¡Habrá una tercera temporada, y se estrenará en verano de 2020! Por si fuera poco, habrá una OVA con tema veraniego –sí: muchos bikinis– en enero de 2020, para hacer más amena la espera. Miren el video del anuncio (que dice todo lo que les contamos, pero en japonés):