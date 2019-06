Anuncian videojuego móvil Road to Hero – One-Punch Man

Es curioso: en Japón y ciertas regiones del mundo faltan escasos 2 o 3 episodios para que concluya la esperada temporada 2 del anime One Punch Man . Sin embargo, en México y América Latina tendremos que esperar que Netflix nos sorprenda estrenando la temporada completa en las próximas semanas… si es que lo hacen.

Los desarrolladores aseguran que se trata de una “recreación el anime original”, con las voces seiyuu originales del mismo.

One Punch Man: Road to Hero incluirá múltiples modos de combate. Durante el proceso de desarrollo, además de ajustar constantemente la fuerza y ​​el equilibrio de las cartas, también se ha pensado en cómo hacer que el juego sea más interesante y estratégico. Una carta por sí sola no puede determinar el resultado de la batalla: solo una formación y poder adecuados te llevarán a la victoria. Adicionalmente, el juego incorpora la función de registro de videos de combates, para que puedas compartir tus momentos de gloria.

Habrá más de 50 personajes del manga original conforme avances en la historia y aparecerán enemigos vistos en las dos temporadas, aunque la historia inicialmente abarcará los hechos de la primera, con posibles actualizaciones que complementen con la segunda de forma progresiva.