Anya Taylor-Joy podría protagonizar el spinoff centrado en Furiosa

Después del éxito de Mad Max: Fury Road, mucho se ha especulado sobre el futuro de la saga comenzada por George Miller en 1979. Entre las opciones que se encuentra una posible secuela y un spinoff centrado en Imperator Furiosa, personaje interpretado por Charlize Theron.

Pero esta historia será una precuela donde conoceremos el origen de este personaje que se ganó el cariño del público debido a su valentía y ferocidad al traicionar a Joe y buscar salvar a las cinco mujeres que iba a intercambiar por obtener más gasolina para el líder del lugar donde viven.

De acuerdo al reporte de Variety, Miller ha sostenido algunas conversaciones con diferentes actrices a través de Skype –usando esta herramienta como medida preventiva por la emergencia sanitaria– y todo parece indicar que la joven actriz Anya Taylor-Joy (The New Mutants, The Witch) es una fuerte candidata para tomar el papel principal.