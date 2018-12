Anybody Have a Map? – Grey’s Anatomy

Mientras ellos realizan los estudios ella no se detiene para los preparativos, pero el panorama no es bueno. Tiene un cáncer muy agresivo y no solo puede morir sino además quedar hemipléjica entre otras posibilidades.

Desde un primer momento Meredith intenta que ella llame a Richard, pero Cat se niega, aunque Grey es cara ella no puede decidir por él así que debe decirle. El problema es que Richard realmente está mal; al fallecimiento de su madrina se le suma perder en sus manos a Frankie, la jefa de enfermeras. Sí, ella estaba embarazada pero todo se complicó y la perdimos. Lloramos mucho.