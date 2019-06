Apple presenta el primer vistazo de su serie sobre la Carrera Espacial – For All Mankind

¿Qué hubiese pasado si los soviéticos hubiesen llegado primero a la Luna antes que los estadounidenses? Esa es la premisa de For All Mankind, serie de Apple que estrenará en otoño y de la cual ya se puede ver su primer avance protagonizado por Joel Kinnaman (Altered Carbon, Hanna).

La serie es una historia reimaginada al más puro estilo de The Man in the High Castle 0 1983 donde se alteran los hechos históricos para contar una historia alterna como es el caso de la Carrera Espacial. Esta producción corre a cargo de Ronald D. Moore (Star Trek, Battlestar Galactica) quien plantea como la NASA optará por llegar a Marte después de su fallo en conquistar la Luna.