Apple renueva la serie para una segunda temporada antes de su estreno – Little America

El anuncio llega con poco más de un mes de anticipación de la fecha de estreno que está pactada para el viernes 17 de enero . Siendo la serie de esta nueva plataforma de streaming con mayor anticipación en su renovación: For All Mankind, See y Dickinson fueron renovadas 15 días previos de su estreno ; mientras que Servant logró renovación a una semana de su estreno.

Lee Eisenberg (The Office) funge como showrunner junto a Sian Heder (Orange Is the New Black), quienes además comparten el crédito de productores ejecutivos junto a Alan Yang (Master of None), Joshuah Bearman, Joshua Davis y Arthur Spector, quienes representan a la revista Epic; además de Nanjiani y Gordon.

Como dato curioso, el anuncio de su renovación se filtró previo al lanzamiento de Apple TV+, pero es hasta ahora que se ha hecho oficial.