Apple TV abandona ‘Bastards’, la nueva serie protagonizada por Richard Gere

A 9 meses de haberse anunciado que el actor Richard Gere (Pretty Woman) se sumaba a las filas de Apple TV Plus con una nueva serie llamada Bastards, el día de hoy se confirmó que la compañía responsable de iPhone no seguirá para adelante con este proyecto.

De acuerdo a lo citado por THR, el abandono del proyecto se debe a una diferencia creativa entre Apple y los creadores detrás del proyecto, Howard Gordon (Homeland) y Warren Leight (Law & Order: SVU). Mientras que la compañía buscaba centrarse en el drama y la emoción de la amistad de los protagonistas; los desarrolladores buscaban el lado más oscuro de la serie a través de la parte de justicia que busca la historia.

Al no llegar a un acuerdo, la serie no seguirá su desarrollo. Hasta el momento no hay un panorama claro sobre si Bastards podría llegar a otra plataforma de streaming o señal televisiva.