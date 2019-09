Apple TV+ se prepara para asistir a la Comic Con de Nueva York en octubre, donde presentará más detalles de la serie Servant, un thriller psicológico del director M. Night Shyamalan (Fragmentado, Sexto Sentido).

Previo al evento, la nueva compañía streaming ha lanzado dos teasers trailers que nos han dejado tanto intrigados como asustados. El primero muestra a un bebé, generado por computadora, mientras se mece en su cuna; el segundo, a una mujer que mira cómo un grillo sale del desagüe de la bañera.

Servant sigue a Dorothy y Sean Turner, una pareja que contrata a una joven niñera para que cuide a su hijo recién nacido. Pero, a medida que pasa el tiempo, se dan cuenta que las cosas no son lo que parecen.

El elenco incluye a Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (Black Mirror), Nell Tiger Free (Game of Thrones) y Rupert Grint (Harry Potter).

Apple TV+ debutará el 1 de noviembre en México y más de 100 países, y tendrá un costo de $69 mensuales con una prueba inicial gratuita de 7 días.

¡Checa abajo los videos!