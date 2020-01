Apple TV+ lanzará un documental sobre el legendario grupo de hip-hop

El próximo año se cumplen 40 años de la formación del grupo musical neoyorquino Beastie Boys , conocidos por éxitos como “Sabotage”, “(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)” e “Intergalactic” , sólo por mencionar algunas.

Jonze (Her; Where the Wild Things Are), conocido por su trabajo como director de videos musicales, volverá a colaborar con los Beastie Boys después de haber dirigido los videos de cuatro temas musicales “Time for Livin’”, “Sabotage”, “Root Down” y “Don’t Play No Game That I Can’t Win”.