Apple TV+ presenta el tráiler y fecha de estreno del revival – Amazing Stories

Edward Burns, Kerry Bishé, Jacob Latimore, Josh Holloway, Michelle Wilson, Duncan Joiner, Austin Stowell, E’Myri Crutchfield y Robert Forster –uno de sus últimas interpretaciones– forman parte del elenco de esta serie antológica.

Esta nueva versión de Amazing Stories corre a cargo de Eddy Kitsis y Adam Horowitz (Once Upon a Time) como showrunners quienes son respaldados por el propio Steven Spielberg, productor de la serie. Mientras que Chris Long (The Americans), Mark Mylod (Game of Thrones, Succession), Michael Dinner (Unbelievable), Susanna Fogel (Utopia) y Sylvain White (Stomp the Yard, The Rookie) son los directores de los episodios.