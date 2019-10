Apple TV+ renueva anticipadamente For All Mankind, Dickinson, See y 2 series más

Si creían que el lanzamiento de Apple TV+ era solo un capricho más de la compañía de tecnología, están muy equivocados. La empresa ubicada en Cupertino, California ha confirmado que su apuesta en la guerra del streaming es en serio y lo ha hecho a través del anuncio de renovación por una segunda temporada de For All Mankind, Dickinson, See, Little America y Home Before Dark.

El anuncio se dio el pasado martes, a 15 días del lanzamiento oficial de la plataforma que se pondrá en línea a partir del 1 de noviembre con varias series ya confirmadas como The Morning Show, la cual desde su desarrollo anticipado fue anunciada con dos temporadas; además de For All Mankind, Dickinson y See.

En el caso de Little America y Home Before Dark aún no hay fecha de estreno, aunque se espera que estas podrían ser lanzadas a principios del 2020 para tener una apuesta segura para los primeros meses del nuevo año. Apple TV+ será lanzado en 100 países a partir del 1 de noviembre con un costo de $4.99 USD. En México la mensualidad será de $69 MXN. Los tres episodios de cada serie se estrenarán el día de su lanzamiento, mientras que los demás llegarán de forma semanal.