Apple TV+ ya tiene fecha de lanzamiento y costo

Esta mañana durante el Apple Event donde la marca de la manzana lanza sus nuevas innovaciones en hardware y software se anunció la fecha de lanzamiento del nuevo servicio de streaming conocido como Apple TV Plus. La plataforma llegará a más de 100 países, aún no confirmados, a partir del 1 de noviembre.

El servicio costará $4.99 dólares al mes y aquellos que adquieran un nuevo producto Apple con la capacidad de reproducir la plataforma como son Mac, iPhone, iPad, Apple TV (dispositivo reproductor) tendrán el beneficio de tener el servicio gratuito por un año.

Entre las series que estarán disponibles a partir de su lanzamiento se encuentran For All Mankind, The Morning Show, Helpsters, Dickinson, Ghost Writer, Servant, Snoopy in Space y See, la nueva serie de Jason Momoa de la cual se mostró el primer trailer oficial y que puedes ver a continuación: