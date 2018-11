Aprender más del terror junto a Eli Roth y los maestros del género – Eli Roth’s History of Horror

Desde hace algunos meses hemos estado viendo cómo algunas plataformas presentaron grandes series de terror. Han pasado semanas desde su estreno y todavía no podemos dejar de hablar de The Haunting of Hill House y es que sin lugar a dudas el terror es un género que siempre da mucho y eso nos lleva a pensar en lo que realmente nos asusta y el porqué nos asusta.

Eli Roth’s History of Horror es una serie documental que no los fans del terror no deben perderse ya que además de contar con la participación de grandes personajes que definieron el horror como tal y de contarnos qué los llevó a realizar este tipo de películas, también nos permite ver como muchas de las temáticas o incluso “monstruos” que causaban miedo hace varias décadas y que en en la actualidad ya no tienen el mismo impacto y cómo eso ha dado pie a crear nuevos subgéneros.