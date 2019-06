¡Aquí está nuestro ranking de las películas de Pixar!

Finalmente se estrenó Toy Story 4 y esto nos hace volver a hablar de Pixar una vez más. A causa de eso, nos hemos puesto a hacer un repaso de todas las películas que han llegado de manos de ellos y decidimos armar un ranking. Aunque todas nos han gustado, reconocemos que algunas tanto no nos han divertido, como también hay otras que no vamos a sacar NUNCA de nuestro corazón.

21 . Cars 2

Llegó a nosotros en 2011 , y es sin dudas una de las películas más criticadas de Pixar . Esta secuela no trajo nada novedoso, ni una gran historia como nos tienen acostumbrados. Por eso, Cars 2 se ganó el último puesto de este ranking.

20 . A Bug’s Life

Estrenada en 1998 , debemos confesar que, si hablamos de películas de Pixar , solemos olvidarla. Si bien la historia de Flik tiene grandes personajes, no es ni será nunca una de nuestras preferidas.

19 . The Good Dinosaur

Esta historia llegó en 2015 y si bien nos ofrece una muy buena trama, con una gran animación, no se encuentra dentro de las mejores historias que Pixar nos ha presentado.

18 . Los Increíbles

En 2004 conocimos a esta familia de superhéroes que vivían en un mundo donde no se permitía que usen sus poderes. Si bien es el inicio de esta historia, no va a estar dentro de nuestras favoritas.

17 . Toy Story 2

Sí, esta secuela estrenada en 1999 no sólo no está entre las mejores de Toy Story, sino que tampoco dentro de la mejores de Pixar. Ver cómo Woody es secuestrado por un coleccionista no es de nuestras historias preferidas.