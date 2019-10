5 . Su nacimiento

Batwoman: Elegy es la primera colección de historias escritas por Greg Rucka y es a partir de su lanzamiento donde el personaje despegó por primera vez. Batwoman: Hydrology, To Drown the World, World’s Finest y This Blood is Thick (escritos por Williams y Blackman) completan una historia verdaderamente épica y definitoria en la relativamente corta carrera de la vigilante. Si desean conocer al personaje en profundidad, deben empezar por allí.