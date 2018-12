La tercera temporada de Riverdale ha introducido el mayor misterio de todos los tiempos, bueno… al menos de la serie, pues después de 8 episodios emitidos aún no podemos descubrir quién es el Rey Gárgola. El extraño juego de Grifos y Gárgolas -que sólo existe en este pueblo y al parecer en las cercanías- es controlado por alguien con mucho poder, aunque aún no sabemos si tiene que ver con un elemento sobrenatural o no. Sí, se supone que en Riverdale no existe la magia como la hay en Greendale– donde vive Sabrina– pero todo lo que pasa alrededor del juego es completamente fuera lo normal. Por ese motivo, decidimos sacar nuestras propias teorías sobre quién está detrás de este juego de mesa que provoca suicidios entre quienes lo juegan.

1 . Hiram Lodge

Empezamos con el personaje más obvio, por supuesto, el padre de Veronica, eterno enemigo de Archie y el dueño de Riverdale, Hiram. Como hemos visto en los episodios pasados, este señor tiene poder sobre todos los funcionarios y empresarios del lugar, incluso controla a las Hermanas de la Misericordia. Además, es nuestro principal sospechoso porque él fue quien llevó la droga fizzle rocks al Club de medianoche en el pasado y ésta ha regresado a las calles.

2 . F.P Jones

Después de que lo vimos llegar inesperadamente a la casa de Betty y su madre cuando el Rey Gárgola se apareció en su casa, algo de él nos da muy mala espina. Esa mirada sospechosa que le dio a Betty no se nos olvida. El padre de Juhghead también formó parte del Club de medianoche y, no sólo eso, vio la figura del Rey Gárgola, pero no le dijo a nadie. Este personaje oculta muchas cosas, por algo su afán de que su hijo no jugara el juego.

3 . Edgar Evernever

Aún no vemos al líder de La granja en la serie, pero ya sospechamos de él. Betty fue la primera en señalarlo y tiene mucha razón. En primer lugar, el juego apareció en Riverdale, al igual que las convulsiones en los habitantes, cuando él y su secta llegaron. Incluso aunque Alice aseguró que ellos no sabían nada hasta que ella les dijo, no hay que confiarnos. Recordemos que su hija también es espeluznante.

4 . Penelope Blossom

Una de las peores madres de los adolescentes es nuestra sospechosa y hasta creemos que lo lleva en la sangre, nada más recuerden lo que su esposo le hizo a su hijo en la primera temporada. Ella fue una de las maestras del juego en el Club de media noche y ocultó la verdadera causa de muerte del padre de Dilton, inventando una historia poco creíble, bien ella pudo matarlo para ocultar que era el Rey Gárgola.

5 . Hermione Lodge

En esta temporada, Hermione ha tratado de conciliar a su hija y a su esposo, mientras que su rol de alcalde la ha involucrado en los asesinatos producidos por el juego. ¿Será que tiene un plan malévolo bajo la manga? Recordemos que ella prohibió jugar Grifos y Gárgolas en el colegio a pesar de que sabía que lo haría más popular. Además era una asidua jugadora en el Club de medianoche.

6 . Dr. Curdle Jr