Arte oficial del nuevo videojuego remasterizado

Ahora, Biz Dev y Mad Dog –en ausencia de Atari que distribuyó el juego original en 2009– ha revelado el arte oficial de Ghostbusters: The Video Game Remastered , el cual luce diferente al del juego de hace años:

Las mejoras visuales en esta edición remasterizada prometen ser enormes –destacando la frase de elevación a 4K en Xbox One X, sin olvidar la historia escrita por Harold Ramis y Dan Aykroyd (ubicada 2 años después de los eventos de la segunda película) y con las voces originales de los protagonistas, incluyendo a Ernie Hudson y Bill Murray.

Algunas tiendas en línea ya han abierto la preventa de Ghostbusters: The Video Game Remastered para Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch, aunque no hay fecha de estreno confirmada por el momento.